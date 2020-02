Come ti vedi in pensione, ci hai mai pensato?

Non importa se ancora ventenni, trentenni o quarantenni, sarà capitato a tutti di pensare di tanto in tanto a cosa ci piacerebbe fare e a come vorremmo vivere dopo una vita di duro lavoro. C’è chi sogna di viaggiare, altri di stare in famiglia o di coltivare le proprie passioni o, ancora, semplicemente di vivere sereni e non avere pensieri economici.

Saremo in grado di permettercelo? Con un gap previdenziale, cioè una differenza tra ultimo reddito percepito da lavoratori e pensione pubblica, che si aggira attorno al 35% per i dipendenti e addirittura al 70% per i lavoratori autonomi e liberi professionisti saremo in grado di realizzare i nostri sogni nel cassetto o addirittura di vivere in modo adeguato?

Iniziando a pensare al problema pensionistico e affrontandolo da subito sì: scegliendo una forma di risparmio mirata, flessibile e soprattutto ricca di vantaggi come la previdenza integrativa sarà possibile, anche con versamenti minimi ma costanti, garantirsi una bella aggiunta alla propria pensione pubblica.

