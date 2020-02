Renzi torna sul luogo delle riforme: elezione diretta del premier

Intervistato da Bruno Vespa a Porta a Porta, Matteo Renzi ha lanciato una raccolta firme per eleggere direttamente il presidente del Consiglio, sul modello del sistema elettorale dei sindaci. Eleggiamo il sindaco d’Italia, si legge sul sito di Italia Viva.

Il testo: l’Italia non può restare ancora ferma bloccata dai litigi quotidiani dei partiti. E noi che siamo parte di questo spettacolo siamo i primi a riconoscerlo. Per questo proponiamo di cambiare. Il mondo fuori da noi corre. Le sfide del futuro richiedono un Paese capace di decidere. I cittadini hanno votato per partiti che hanno visto i propri rappresentanti - tutti - allearsi con forze politiche radicalmente diverse.

La distanza tra gli impegni pre-elettorali di non fare accordi con nessuno e la realtà del giorno dopo sta diventando insopportabile e rischia di minare non solo la credibilità delle istituzioni ma soprattutto la fiducia delle persone verso la politica. Con le regole di oggi, tuttavia, nessuno può governare da solo. E infatti negli ultimi anni si sono succeduti governi con maggioranze diverse ma con il medesimo tasso di litigiosità. Così l’Italia dell’economia che stava faticosamente riprendendosi è tornata alla crescita zero. Questa legislatura deve segnare la svolta. Abbiamo tempo fino alla scadenza del 2023 per cambiare le cose, tutti insieme

C’è solo un modello istituzionale che piace alla grande maggioranza degli italiani e che consente di governare per cinque anni dopo la vittoria elettorale: è il modello delle amministrazioni locali. I sindaci possono governare, i sindaci devono farlo. E chi viene eletto per questo incarico sa di poter lavorare per anni con tranquillità perché protetto da un sistema istituzionale che garantisce la stabilità.

Vogliamo che il voto degli italiani conti.

Vogliamo che chi viene eletto possa fare sul serio.

Per questo chiediamo a tutti di firmare la petizione per eleggere direttamente il Presidente del Consiglio dei Ministri con una modifica costituzionale che ci auguriamo possa coinvolgere tutte le forze politiche. Perché le regole si scrivono insieme. Firma e diffondi l’appello perché alle prossime elezioni i cittadini possano scegliere IL SINDACO D’ITALIA».