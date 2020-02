Che cosa sono le azioni FAANG, e perché potremmo essere davanti ad una nuova bolla speculativa

Nel giro di pochi anni, i giganti americani del tech - Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, riuniti sotto l'acronimo FAANG - grazie alle loro performance hanno conquistato i mercati finanziari a livello globale. Ma l'acquisto forsennato di titoli, sull'onda di questo successo, è visto dagli esperti come potenzialmente portatore di una nuova bolla speculativa, come già successo in passato nel caso del mercato immobiliare, per esempio, o della corsa dell’oro alla degli anni ‘70.

