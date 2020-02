L’AgCom multa la Rai per par condicio violata. Ecco le motivazioni

Il provvedimento e le analoghe motivazione arrivano anche a termine della precedenti interrogazioni parlamentari di carattere puramente politico. «Anche i promo devono rispettare la par condicio e il pluralismo - spiega Michel Anzaldi (Italia Viva), segretario della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi -, e il caso dello spot a Salvini durante Juve-Roma è stato l’ennesimo abuso di questa Rai che continua a essere fuori dalle regole». Bisogna poi tener conto anche dei dati: in campagna elettorale per le Regionali dell’Emilia Romagna, nei programmi della rete pubblica Salvini aveva occupato gli spazi extra Tg per ben 9 ore e 40 minuti, Giorgia Meloni per 6 ore e 16 minuti, Luigi Di Maio per 5 ore e 26 minuti, Carlo Calenda per 4 ore e 27 minuti, Renzi per 3 ore e 7 minuti e i Verdi in totale per soli 8 minuti. Situazione che non è cambiata neanche in questo inizio 2020, in quanto il leghista detiene il record di gennaio sia nel Tg di Carbone (23 minuti, in crescita da dicembre) che in quello di Sangiuliano (15 e 35’’, in crescita anche questo). Salvini parla più del premier e più di un capo di Stato.