Ecco come sono andati i mercati finanziari a febbraio

Capitale dell’innovazione

Nasce Smart City Lab, l’incubatore per le start up che cambieranno Milano

Entro un anno in via Ripamonti 88 nascerà un hub per realizzare proposte e progetti volti a migliorare la qualità della vita. Domotica, mobilità, risparmio energetico. Il capoluogo lombardo rappresenta già il 19 per cento delle diecimila micro-imprese sparse tra il Nord e il Centro Italia