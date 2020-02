Sono passati 96 giorni dalla roboante promessa di Zingaretti di cambiare i decreti sicurezza e di fare lo ius soli

Il favorito resta Sanders

Finalmente è arrivato il debutto di Bloomberg, ma per “Mini Mike” la strada è ancora lunga

Ieri notte il magnate americano ha partecipato al dibattito di Las Vegas in vista dei caucus del Nevada che si svolgeranno il 22 febbraio. L’obiettivo è diventare il candidato dei moderati sperando in un passo falso di Biden. Per questo, spenderà due miliardi di dollari per la campagna