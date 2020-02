Coronavirus: sfilate annullate, partite rinviate, scuole chiuse

Il Coronavirus ferma anche la Fashion Week: Giorgio Armani e Laura Biagiotti ha deciso di annullare le sfilate. Dati i recenti sviluppi in Italia, «per non esporre ad alcun rischio la salute dei propri ospiti»​​​, recita la nota diramata dall’ufficio stampa, «la sfilata verrà registrata a teatro vuoto, senza stampa e buyer, e verrà trasmessa in streaming sul sito» della casa di moda. Lo stesso farà anche Laura Biagiotti.

Nel frattempo le misure del fenomeno in Italia si stanno aggravando. I casi sono arrivati a 132, di cui 89 nella sola Lombardia, 25 in Veneto (due a Venezia, dove si tiene il tradizionale Carnevale), nove in Emilia Romagna e sei in Piemonte. È stata imposta la quaratenta su 11 comuni in provincia di Lodi, bloccando 50mila persone. Chiuse le scuole della Lombardia e le università. Rinviati gli eventi sportivi, saltano anche le partite di calcio di Serie A di Atalanta, Verona e Inter.

In Lombardia il presidente di Regione Attilio Fontana, d’accordo con il ministro della Sanità Roberto Speranza, è pronto a firmare un’ordinanza che prevede «la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico». Un provvedimento che si accompagna alla «sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani», insieme alla «sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura».