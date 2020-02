Coronavirus, aggiornamento ora per ora. Sesta vittima in Italia

C’è un sesto morto per il coronavirus. È una donna di Crema deceduta agli Spedali civili di Brescia dove era stata trasferita ieri dopo essere risultata positiva al Coronavirus: era una paziente oncologica e il quadro clinico era già compromesso.

Sono 219 i contagiati, 170 in Lombardia. Il quinto morto è un uomo di 88 anni di Caselle Landi, nel Lodigiano, che si aggiunge all’84enne che era ricoverato a Bergamo, alle due donne in Lombardia, di 68 e 77 anni, e un uomo in Veneto di 78 anni deceduti in questi giorni.

Sbloccati i collegamenti ferroviari con l’Austria. Mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge per contenere i contagi da coronavirus. Chiuse tutte le scuole nelle regioni del Nord e divieto di allontanamento e di ingresso nelle aree “focolaio” del virus.

