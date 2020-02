Ci sarà la reunion di Friends. Ma l’episodio-evento sarà soltanto un grande spot

È la legge di Al Bano e Romina: si torna sempre insieme, e lo si fa per soldi. Lo confermano i sei componenti del vecchio cast di “Friends”, la serie culto anni ’90, che hanno annunciato sabato 22 febbraio la tanto attesa reunion, a distanza di 26 anni. È bastato che postassero tutti la stessa fotografia, dicendo «It’s happening...». Tutti hanno capito.

Era questione di tempo. Se ne parlava, anzi, mormorava da un po’ (selfie da record di Jennifer Aniston insieme a tutti gli altri dell’ottobre 2019: remember?) e perfino un abbottonato David Schwimmer (Ross) si era lasciato sfuggire frasi che dicevano più o meno tutto: «Non supererei il test della verità se dovessi parlare di una riunione di “Friends”». Adesso basta aspettare il prossimo maggio, quando verrà trasmessa lo speciale.

C’è voluto parecchio, del resto. Almeno 24 anni, qualche discussione e, soprattutto, 2,5 milioni a testa. Il tutto per un evento speciale, senza titolo e senza copione, che servirà a lanciare il nuovo HBO Max, il servizio di streaming della rete. Il grande momento, atteso dai fan di tutto il mondo, si delinea, allora, come un grande e sofisticato spot pubblicitario. Sarà una puntata sola, girata da Ben Winston, regista esperto di pop e di puntate evento (quello giusto, insomma) e avrà come produttori esecutivi, oltre a tre storici Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane, gli stessi sei protagonisti della serie.