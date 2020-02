Harvey Weinstein è stato condannato per violenza sessuale

Harvey Weinstein è stato definito dal tribunale penale di Manhattan colpevole di atti sessuali criminali di primo grado nei confronti della sua ex assistente di produzione Miriam Haley e di stupro "di terzo grado" nei confronti dell'aspirante attrice Jessica Mann.

Weinstein, 67 anni, era statto accusato da Haley di averla costretta a praticargli sesso orale nel suo appartamento nel 2006. Mentre Mann ha accusato Weinstein di essere stata stuprata in un hotel di Manhattan nel 2013. La giuria composta da cinque donne e sette uomini e cinque ha dichiarato Weinstein non colpevole per le due accuse più gravi: aggressione sessuale predatoria.