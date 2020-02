Perché in un 2020 di incertezza, investire è la cosa migliore da fare

Dopo un 2019 straordinario per i mercati finanziari, dominato da inflazione bassa, crescita moderata e una politica economica favorevole, il nuovo anno sembra aprirsi sulle stesse premesse. Ma sarebbe un errore pensare che i mercati vivano in un limbo perenne, perché in realtà tutto può cambiare molto velocemente. È proprio per via di questa incertezza che assicurarsi un portafoglio di investimenti di diverso tipo costituisce la migliore delle garanzie. Moneyfarm ne ha parlato alla sua conferenza annuale di quest’anno.

