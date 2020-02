Coronavirus, aggiornamento ora per ora. Settima vittima in Italia e primi casi a Firenze e Palermo

Primo caso di tampone positivo per coronavirus in Toscana, a Firenze. Si tratta di un imprenditore sessantenne di Firenze, rientrato da Singapore, che ora si trova ricoverato a Ponte a Niccheri.

Risultata positiva al coronavirus anche una turista di Bergamo in vacanza a Palermo che ieri sera è stata ricoverata nell’ospedale Cervello per i controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali.

Sale a sette il numero dei deceduti in Italia e a 270 i contagiati. Le vittime sono tutte persone anziane con un quadro clinico generale compromesso in precedenza. L’ultima vittima è un uomo di 62 anni morto a Como, aveva patologie pregresse

C’è un sesto morto per il coronavirus. È morto all'ospedale Sacco di Milano un ottantenne di Castiglione d’Adda risultato positivo al coronavirus. Giovedì era stato portato dal 118 all’ospedale di Lodi per un infarto, nello stesso giorno in cui era arrivato il 38enne che è stato il primo paziente risultato positivo al virus. L’anziano è stato ricoverato in rianimazione e, dopo essere risultato positivo all’agente patogeno, trasferito al Sacco di Milano dove è deceduto.