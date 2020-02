Addio a Michael Hertz, l’uomo che disegnò la cartina più vista del mondo: la metropolitana di New York

Una mappa per spostarsi in un labirinto, per muoversi sottoterra senza timori. È ciò che realizzò il grafico americano Michael Hertz, nato a Brooklyn nel 1932 e morto il 18 febbraio (ma è stato reso noto solo il 25) in un ospedale a Long Island. Aveva 87 anni, ed era diventato celebre per la sua iconica cartina delle linee della metropolitana di New York, un’immagine che tutti hanno visto almeno una volta nella vita – sì, anche chi non è mai stato a New York.

All’epoca il labirinto sotto la Grande Mela, il sistema tentacolare che intreccia linee e stazioni (oggi le prime sono 38, le seconde più di 400) spaventava i passeggeri, restii ad avventurarsi nel sottosuolo. «Erano gli anni ’70», come spiegò nel 2004 Newsday Arlie L. Bronzaft, uno psicologo che affiancò Hertz nel lavoro di invenzione, progettazione e disegno della nuova mappa, che sarebbe andata a sostituire il contestatissimo lavoro realizzato nel 1972 dal designer italiano Massimo Vignelli, fatta in stile modernista ma poco funzionale (non a caso è conservata, oggi, al Museum of Modern Art (Moma). «Le persone avevano paura di scendere nella metropolitana. Noi volevamo invece che utilizzassero la nostra cartina per muoversi lungo la città e vederne le attrazioni».