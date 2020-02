Sono passati 102 giorni dalla roboante promessa di Zingaretti di cambiare i decreti sicurezza e di fare lo ius soli

Vasto programma

Azzolina annuncia una piattaforma per la scuola a distanza. Ma non spiega come la realizzerà

Non sono chiari i tempi né le modalità della task force promessa dalla ministra dell’Istruzione in radio. Per gli esperti non si può fare in piena emergenza perché serve una formazione obbligatoria per i docenti e una certa omogeneità dei portali: «Su queste cose non ci si improvvisa»