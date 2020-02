Il boom delle academy aziendali nelle pmi: i talenti si coltivano “in casa”

Uno degli assunti per iniziare qualsiasi conversazione sull’economia italiana, dal dibattito tv al confronto da bar, è che il nostro è un Paese di piccole e medie imprese. Un concentrato di aziende che registrano un giro d’affari individuale inferiore ai 50 milioni di euro e impiegano l’82% dei lavoratori. Secondo un calcolo Prometeia, nel 2017 se ne contavano circa 5,3 milioni in Italia, per un fatturato complessivo di 2.000 miliardi di euro. Minimo comun denominatore: alta specializzazione, servizi, adattabilità al mercato e un know-how che in alcuni campi fa rima con artigianalità. Caratteristiche che richiedono un personale all’altezza. E valgono il prezzo dell’investimento in formazione: le academy aziendali.

Secondo le ultime stime, in Italia sono attive oltre 100 academy (erano circa 40 nel 2015), molte delle quali realizzano solo corsi per il personale interno al fine di aumentare le conoscenze dei dipendenti e rinsaldare la cultura aziendale. Tanto che, secondo il report presentato all’ultimo congresso Aidp (Associazione Italia per la direzione del personale) relativo alla trasformazione dei processi di formazione, il 95% delle aziende prevede attività formative, di natura tecnica o professionale. Nel 36% dei casi, i corsi sono aperti anche all’esterno per i non dipendenti. Per tutti i partecipanti, il vantaggio di una forte connessione con la realtà e la strategia aziendale attraverso cui approfondire tematiche come sicurezza (75% dei corsi), soft skills (65%) e lingue straniere (54%). Anche in modalità eLearning (52% dei corsi).

Diverse sono le aziende che si sono dotate di queste soluzioni; alcune ne hanno fatto un business a sé. SedApta a gennaio 2018 ha avviato una nuova academy a Sestri Levante, in cui ha sede il Polo Tecnologico dell’Università e dove proprio SedApta ha dato avvio alle sue operazioni nel 2014. L’obiettivo è quello di diventare un hub per la formazione continua legata all’innovazione tecnologica dedicata a post-laureati e operatori industriali. Aizoon, invece, supporta tutte le attività innovative piemontesi: dal Polo Ict di Torino al progetto Cim 4.0 (competence center del Piemonte). Alla base, un’attività di counseling per aumentare i livelli di sicurezza digitale in otto aree di business (dall’aerospazio alla finanza e i servizi). Infine, Gruppo Fos che progetta e realizza percorsi di alta formazione e specializzazione tecnica orientati a concetti operativi di innovazione. L’ultima novità: una business unit nata a gennaio 2020 e dedicata alla gestione degli impianti energetici, industriali e dei trasporti. Mentre a dicembre 2019 erano entrati in servizio 16 nuovi giovani tecnici direttamente dall’academy.