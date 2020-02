Ecco qual è il vero impatto del coronavirus su economia e turismo

AcomeA

Panico coronavirus, ecco perché bisogna fare attenzione a investire in beni di rifugio

La diffusione del Covid-19 in Italia e in Europa sta portando gli investitori a domandarsi se davvero è arrivato il momento di investire in asset sicuri. Bisogna fare attenzione perché questo tipo di comportamento può avere vita breve e nascondere costi e rischi spesso sottovalutati