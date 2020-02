Milano non si ferma, viaggio nella città che vuole tornare a correre

Forse non sarà uno spot a debellare il coronavirus, ma serve a ridare speranza alle persone. E a stimolare la fiducia per riportare la vita cittadina alla normalità in tempi brevi. Così, il video messaggio condiviso da Beppe Sala per la città di Milano, ideato dall’Unione dei Brand della Ristorazione Italiana e diventato virale in poche ore (sebbene di milanese abbia molto poco, a parte gli scorci urbani - i visi che appaiono sembrano immagini di repertorio di pubblicità americane), marca il nuovo passo che la città sta già prendendo, e deve prendere. «Milano non si ferma» è il concetto (e l’hashtag) lanciato insieme al video. Basta farsi un giro per la città per capire quanto si abbia voglia e bisogno di ripartire. Nonostante le polemiche e le incertezze legate al coronavirus.

Lo stop è durato solo tre giorni, ma l’impatto è stato istantaneo. Bar, locali e negozi sono tutti aperti, a breve dovrebbero riaprire anche i musei (sulle scuole, invece, si deciderà nel fine settimana), e anche la circolazione sta iniziando a recuperare il suo normale passo. Ma di gente in giro ce n’è ancora poca, troppo poca: sono bastati pochi giorni per mettere in ginocchio turismo e commercio di una città e una regione intere, motore produttivo per tutto il Paese. Questione più di isteria collettiva che non di tasso di contagi. Ormai sembra stia iniziando a stabilizzarsi. È un’ansia frutto di un evidente problema di comunicazione a tutti i livelli - dalle autorità sanitarie e politiche ai media - i quali certo non hanno contribuito a trasmettere la calma. Beppe Sala se n’è accorto (e non solo lui), per cui adesso è ripartita la corsa per evitare che la paura incancrenisca l’economia.

«In questi giorni abbiamo toccato il 70% di clienti in meno», dice un barista di un caffè sotto al palazzo della Regione, una delle zone più dense di uffici della città. «La gente che può lavora da casa». «Noi continuiamo ad essere aperti a pranzo e a cena, ma notiamo l’afflusso ridotto soprattutto sui pranzi, che sono quelli su cui lavoriamo di più», dice il responsabile di Pizzium, nella stessa zona. «Abbiamo dato un po’ di permessi ai ragazzi per via della scarsità di clienti, ma non siamo mai stati realmente preoccupati. C’è tanta voglia di ritornare alla normalità, questo sì».