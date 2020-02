Così la fisica ci aiuta a muoverci nell’incertezza della vita quotidiana (e viceversa)

Già, un consenso. Questa parola sa, a volte, di “compromesso”, con tutte le sue valenze negative e un po’ scivolose. Sarebbe lecito domandarsi come può esserci necessità di un consenso-compromesso, quando si giudica un progetto scientifico-tecnico, che non dovrebbe lasciare spazio, nell’immaginario collettivo, a differenti interpretazioni. Due più due fa quattro, no? Che bisogno c’è di più opinioni e di raggiungere un “consenso”?

Quando gli esperti valutatori arrivano a Bruxelles per iniziare i cosiddetti consensus meeting, viene consegnato loro un foglio intitolato DO’s and DON’Ts of an effective consensum meeting teamwork, “Cose da fare e da non fare per un lavoro di squadra in una ‘riunione di consenso’ efficace”.

Tra le altre, schematiche, raccomandazioni, si legge:

• “Ascolta le opinioni degli altri, NON trascurarle”,

• “Tieni la mente aperta, NON stare attaccato al tuo rapporto individuale iniziale”,

• “Sii preparato a modificare la tua opinione iniziale”, ma anche

• “Non introdurre materiale [cioè informazione ndr] che avresti voluto vedere nella proposta progettuale [ma che non c’è ndr]”

• “NON fare ipotesi sulle intenzioni dei proponenti se il progetto non presenta evidenze fattuali di esse”

• “NON accettare voti che sono in disaccordo con i commenti fatti”

Le prime tre raccomandazioni riguardano l’umiltà, le altre tre, l’onestà intellettuale. Sono due qualità fondamentali nell’interazione con gli altri, anche e soprattutto di fronte a un oggetto comune su cui confrontarsi con un metodo “scientifico”.

Facciamo un esperimento ideale. Immaginiamo di essere a Bruxelles per le valutazioni e di ricevere una proposta progettuale da un giovane fisico, un tale Werner Heisenberg, e un’ulteriore proposta da un altro fisico – sempre tedesco – di nome Erwin Schrödinger. Entrambi, uno all’insaputa dell’altro, chiedono soldi per rimpolpare i loro gruppi e i loro laboratori con giovani ricercatori e strumentazioni più moderne e per finanziare i viaggi che permetteranno loro di andare a discutere con gruppi lontani e presentare le loro idee a congressi internazionali.

Leggiamo la proposta di Heisenberg: lavorare sull’ipotesi che – per spiegare la struttura della materia – si debba partire dalla misura di quantità realmente osservabili, come la luce emessa dalla materia quando viene stimolata con fonti di energia esterne, ricollegandola ai livelli energetici dell’atomo, visto come un oscillatore elettromagnetico e costruendo una matematica apposita, fatta di complicate matrici e un’astrazione notevole.

I suoi risultati preliminari mostrano che si arriva ad affermare un’intrinseca inconoscibilità contemporanea di alcune classi di grandezze...piuttosto inaudito. Uno di noi è entusiasta della proposta e ritiene che vada finanziata. Gli altri, per quanto riconoscano che la proposta parta da presupposti solidi, trovano che si avventuri poi in sentieri della mente talmente complicati da indurci a pensare che, probabilmente, non arriveranno a nulla di tangibile nel periodo coperto dal nostro finanziamento, tanto più che le conclusioni preliminari sembrano molto bizzarre: meglio non rischiare e – visto che le risorse a nostra disposizione sono limitate – favorire qualcuno che ha le idee più chiare.

Passiamo ad analizzare la proposta di Schrödinger. Ci chiede soldi per lavorare sullo sviluppo delle soluzioni – in varie condizioni – di un’equazione da lui formulata, che descriverebbe il comportamento di un’onda associata a un elettrone nell’atomo. È vero che, come lui cita nella sezione relativa alla conoscenza preesistente, va di moda questo dualismo onda-particella; questa nuova tendenza teorica ci lascia un po’ dubbiosi rispetto alla consistenza delle ipotesi, che paiono inventate apposta – e in modo piuttosto imbarazzante – per spiegare alcuni fenomeni, come gli spettri atomici e la stabilità delle orbite degli elettroni. Apprezziamo l’intento del giovane Erwin di voler calcolare qualche ricaduta tangibile della teoria, che si ricolleghi a fenomeni osservabili, ma la sua interpretazione del modulo al quadrato della funzione, che rappresenterebbe la probabilità di trovare l’elettrone in quel punto e in quell’istante, è forse eccessiva: i tempi non sono maturi e preferiamo non investire in una fase di ricerca che si basa su una visione, quella del dualismo onda-corpuscolo, ancora non ben consolidata. Consiglieremo al ricercatore di riproporre la sua idea tra qualche anno.

Quello che ci stupisce è che entrambi, pur senza conoscersi e senza aver letto l’uno i lavori dell’altro, arrivano ai medesimi banchi di nebbia: Heisenberg afferma che non è intrinsecamente possibile conoscere con precisione assoluta alcune coppie di variabili; Schrödinger conclude che di una particella possiamo solo calcolare la probabilità che si trovi in un certo punto a un certo istante.

Probabilmente una valutazione come quella sopra, verrebbe considerata fair, corretta. Magari un po’ conservativa, ma corretta, e tutto finirebbe lì. Si passerebbe ad analizzare le altre proposte ricevute, con la coscienza sufficientemente a posto. Ma, nel profondo, ci resterebbe il dubbio fastidioso della coincidenza dei risultati dei due approcci inizialmente “estranei”.

da Fisica dei rapporti umani, di Furio Gramatica, Hoepli (2020)