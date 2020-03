Al mosto d’uva e alla mela cotogna: cinque nuove e imperdibili birre artigianali

Comincia oggi la ​Settimana della Birra Artigianale 2020​, il più grande “evento diffuso” del settore birrario in Italia. Lo scopo? Celebrare – e bere! – la birra di qualità, prodotta da birrifici indipendenti e artigianali. Da Mantova a Campagnano di Roma, da Altamura a Vercelli, da Caserta a Torino, dal 2 all’8 marzo​, un ricco programma di degustazioni attende gli appassionati: cene con abbinamenti, incontri con i birrai, visite a impianti di produzione, presentazioni di nuove birre, festival, offerte speciali e altro ancora. Una lunga lista di iniziative è organizzata autonomamente da pub, birrifici, beershop, ristoranti, bistrot, enoteche, associazioni o siti di e-commerce. Sul sito della manifestazione – www.​settimanadellabirra.it​ – ​in una sezione dedicata, sono elencati i vari appuntamenti suddivisi per data e per regione.

La manifestazione si ispira alla craft beer week che si tiene da anni negli Stati Uniti. L’edizione dello scorso anno ha visto la partecipazione di 546 ​soggetti aderenti, dai birrifici ai locali di mescita, per un totale di 597 tra eventi e promozioni. ​Cifre che vanno di pari passo con la crescita dell’intero comparto. Nel 2010 in Italia si contavano 311 birrifici artigianali. Oggi sono oltre 850 gli impianti in funzione. In generale, produzione e consumi pro capite di birra sono aumentati, mentre sono addirittura raddoppiati i volumi delle esportazioni. Come ricorda Carlo Schizerotto, direttore generale del Consorzio della birra artigianale italiana, «in Italia si producono 19,5 milioni di ettolitri di birra, sette dei quali provenienti da altri Paesi. Dei 14-15 milioni di ettolitri prodotti in Italia ben 2,5 milioni sono quelli utilizzati per la realizzazione di birre speciali, ad alto valore aggiunto. Secondo i dati forniti dal Consorzio, la produzione di birra artigianale ammonta a 550mila ettolitri. Un terzo di questa produzione proviene da una filiera italiana».

Ma che cosa vuol dire birra artigianale? Come ricorda anche il disciplinare del Consorzio per la tutela e la promozione della birra artigianale italiana, nato il 28 marzo 2019, per produrre “Birra Artigianale” secondo le disposizioni di legge ciascun birrificio deve rispettare alcuni criteri: indipendenza del birrificio, limite di produzione stabilita in un massimo di 200.000 ettolitri all’anno e integrità del prodotto che non deve essere sottoposto a processi di pastorizzazione o di microfiltrazione.

«Colpisce la facilità con cui la birra artigianale si diffonde tra i consumatori, in particolare nelle fasce più giovani della popolazione», spiega Andrea Turco, blogger del sito Cronache di Birra che organizza la manifestazione. «Mi sembra poi che stia pian piano aumentando una certa consapevolezza generale sul mondo della birra – continua Turco – e questo non può che giovare al comparto artigianale. Ovviamente una veloce ascesa del settore può nascondere dei problemi. Per questo bisogna puntare molto sulla cultura birraria, sia per educare il pubblico nel modo opportuno, sia per evitare che il boom attuale non sia una moda passeggera piuttosto che un radicale cambiamento delle abitudini dei bevitori di birra».

E mentre le aziende e i locali partecipanti preparano le iniziative della Settimana della birra artigianale, nel weekend appena trascorso si è svolto, all’interno della Festa delle Birre Artigianali di Eataly Roma, il ​Ballo delle Debuttanti​, un “evento nell’evento” nel corso del quale 18 birrai artigianali hanno presentato le loro nuove creazioni. Prodotti tutti di grande qualità, tra i quali Linkiesta ha selezionato cinque etichette molto divertenti.