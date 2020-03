Netanyahu ha vinto (di nuovo) le elezioni, secondo gli exit poll

Coscienza collettiva

La paura del virus (forse) ci farà capire meglio i bisogni dei migranti in fuga

Ora che anche noi abbiamo svuotato i supermercati, litigato in farmacia per una mascherina, magari possiamo capire meglio perché non c’è regola, blocco, minaccia dissuasiva che possa fermare qualcuno che teme per la sua vita e quella della sua famiglia