Coronavirus: salgono a 2.263 i contagi, 79 i morti, 160 le persone guarite

Nel bollettino giornaliero delle 18 della Protezione Civile, è stato aggiornato il numero sui contagi da coronavirus in Italia. Il totale dei positivi sale a 2.263, l’88% dei casi localizzati tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Crescono anche i morti, saliti a 79, 27 in più rispetto a ieri. Di questi, 17 in Lombardia, sette in Emilia Romagna, uno nelle Marche, uno in Veneto e uno in Liguria. Notizia positiva: sale il numero dei guariti, che hanno raggiunto quota 160, 11 in più in un giorno.

Dei 2.263 positivi, 1.000 si trovano in isolamento domiciliare, 1.034 sono ricoverati con sintomi e 229 in terapia intensiva (pari al 10% dei positivi al virus). Di questi casi, finora, è arrivata conferma di positività da parte dell’Istituto superiore di sanità su 778 casi. Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha fatto sapere anche che i tamponi effettuati fino ad oggi sono stati 25.856, con un incremento del 10% rispetto a ieri.

In Lombardia, la regione più colpita, sono 1.520 le persone positive al coronavirus. A fare il punto di giornata è stato l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. I pazienti lombardi ospedalizzati sono 698, 167 sono in terapia intensiva, 461 in isolamento domiciliare. I deceduti sono 55. I numeri, spiega Gallera, rivelano che «la patologia sta incrementando in maniera costante». Tanto che anche dall’Iss si starebbe valutando l’allargamento della zona rossa, in particolare nell’area bergamasca.