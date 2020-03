Le nostre strutture turistiche sono troppo piccole e troppo fragili per reggere l’effetto coronavirus

Questo vuol dire che i nostri tanti hotel e ristoranti sono più fragili e non riescono a essere efficienti e a fare margini come accade all’estero. D’altronde replicano semplicemente le dinamiche presenti in tutto il mondo delle imprese italiane, da sempre malate di "nanismo"

Sono tra i più piccoli in termini di numero di addetti. Il 58,9% dei lavoratori è impiegato in realtà con meno di 10 persone In Spagna, dove turismo, hotel e ristorazione sono importantissimi per l’economia nazionale, ci si ferma al 46,2%, in Francia al 44,9%, in Germania solo al 26,6%. Persino in Grecia è maggiore la proporzione di quanti lavorano in realtà più grandi.

Questa tendenza si ritrova in tutti gli ambiti del settore food and accommodation, ma ancora di più in quello riguardante il servizio di bevande, i bar e i pub insomma, dove quanti sono occupati in piccoli e piccolissimi esercizi sono più dell’80%. In questo caso tuttavia non ci sono enormi differenze dal resto d’Europa. Differenze che invece emergono nella ristorazione e nei servizi di alloggio. Non siamo un Paese di catene di hotel, lo sappiamo. Una parte rilevante dell’offerta di alberghi proviene da realtà familiari, con proprietari che possiedono un solo albergo. E lo stesso si può dire dei ristoranti, nonostante la nascita di catene di ristoranti negli ultimi 10 anni.