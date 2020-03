Anche Mike Bloomberg si ritira, sosterrà Biden

Mike Bloomberg si è ritirato dalle primarie democratiche e appoggerà Joe Biden. Il miliardario ed ex sindaco di New York ha preso questa decisione dopo la clamorosa sconfitta al SuperTuesday. Al suo esordio nella campagna per le primarie democratiche dopo aver speso mezzo miliardo per la campagna elettorale è arrivato quarto su quattro in 13 stati su 14 ottenendo solo 5 delegati su 6 alle isole Samoa. Troppo poco per sperare di vincere. Rimangono in corsa Bernie Sanders ed Elizabeth Warren e Joe Biden, l'unico candidato moderato dopo il ritiro di Bloomberg, Pete Buttigieg e della senatrice del Minnesota Amy Klobuchar.