Sempre più italiani scelgono di proteggersi con la previdenza complementare

Da sempre definiti come un popolo di risparmiatori, per tutelare il proprio futuro tenore di vita una volta in pensione, gli italiani scelgono la previdenza complementare. A dimostrarlo sono i numeri pubblicati dalla Covip in costante crescita. Sempre più lavoratori dipendenti, liberi professionisti, lavoratori autonomi o addirittura genitori per figli ancora a carico scelgono di attivare un piano di previdenza integrativa in cui risparmiare in maniera flessibile e soprattutto fiscalmente vantaggiosa: +4,5% di nuovi aderenti rispetto al 2018 per un totale di 393.000 nuove posizioni nel 2019.

Anche le risorse versate alla previdenza integrativa e complessivamente gestite sono andate di pari passo crescendo e raggiungendo, a fine 2019, quota 184,2 miliardi di euro:

+11,4% per i fondi pensione chiusi

+16,4% per i fondi pensione aperti

+15,8% per i PIP - piani individuali pensionistici

Non solo aderenti e masse gestite, il 2019 è stato senz'altro positivo anche sotto il punto di vista delle performance registrando rendimenti medi pari a +7,2 nei fondi chiusi, + 8,3% nei fondi pensione aperti e +12,2% nei PIP.

