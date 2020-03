Ridurre le tasse per limitare i danni del coronavirus: si può fare?

Gli effetti del COVID-19 sull’economia europea non sono ancora visibili, ma certo è che l’epidemia impatterà diversi settori in maniera sostanziale. Perciò in ambito comunitario si è arrivati a ventilare l’idea di operare una politica fiscale espansiva (riducendo cioè le tasse o aumentando la spesa pubblica) per sostenere imprese e consumatori. Una proposta in verità non nuova, che già Mario Draghi, ex presidente della Bce, aveva fatto ai governi europei. All’epoca la questione era stata ignorata, ma proprio l’emergenza sanitaria ha rimesso sul piatto il dibattito circa una simile soluzione, per limitare i danni del coronavirus. Tutto però dipende dallo spazio fiscale che i diversi Paesi hanno a disposizione.

