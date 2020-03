Coronavirus: salta referendum, Parlamento aperto solo il mercoledì

L'adulto nella stanza

Conte non basta, l’Italia ha bisogno di Mattarella per non avere più paura

Serve una presenza costante del presidente della Repubblica, non solo un isolato discorso a reti unificate o un messaggio alle Camere. Lui più di tutti ha autorevolezza per rassicurare la Nazione. Mentre il presidente del Consiglio non appare in grado di sostenere un ruolo così drammatico