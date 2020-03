Coronavirus: 3.916 i contagi, deceduti 197, 523 le persone guarite

Nel bollettino giornaliero delle 18, la Protezione Civile ha aggiornato il numero sui contagi da coronavirus in Italia. Il totale dei positivi sale a 3.916. La maggior parte dei casi è concentrato nelle tre regioni maggiormente colpite: 2008 in Lombardia, 816 in Emilia Romagna e 454 in Veneto. Crescono anche i morti, saliti a 197. Notizia positiva: i guariti sono 523, di cui 469 in Lombardia. I guariti sono l'11,28% del totale dei contagiati, i morti il 4,25%.

Dei 3.916 positivi, 1.060 si trovano in isolamento domiciliare, 2.394 sono ricoverati con sintomi e 462 in terapia intensiva. Complessivamente, quindi, finora sono 4.636 i contagiati dal coronavirus, comprese le vittime e le persone guarite.

Questi i dati dei contagi nelle altre regioni: 139 in Piemonte, 155 nelle Marche, 78 in Toscana, 57 in Campania, 50 nel Lazio, 24 in Liguria, 28 in Friuli Venezia Giulia, 22 in Sicilia, 15 in Puglia, 16 in Umbria, 12 in Molise, 10 nella provincia di Trento, 9 in Abruzzo, 5 in Sardegna, 3 in Basilicata, 7 in Valle d'Aosta, 4 in Calabria, 4 in provincia di Bolzano.

Quanto ai tamponi, ne sono stati eseguiti 36.359, dei quali 13.556 in Lombardia, 13.023 in Veneto e 3.136 in Emilia Romagna.