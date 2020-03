Introdurre coding, logica e divertimento: così si costruisce l’istruzione del futuro

Il coding, ossia la programmazione informatica, può divenire una chiave di volta di un nuovo percorso di apprendimento: si può definire infatti come una nuova lingua che permette agli studenti di dialogare con il computer per assegnargli compiti o comandi in modo semplice e, giocando a programmare, di imparare a usare la logica, a risolvere i problemi, a sviluppare il pensiero computazionale. È l’edutainment, crasi di due concetti (educational: educazione/formazione e entertainment: intrattenimento) che le scuole, nella loro generalità, tendono ancora a pensare come antagonisti e che invece, in questo, ma anche in altri casi, possono entrare con pari dignità nell’esperienza di apprendimento e renderla attraente e significativa.

Il coding può comunque essere introdotto nei percorsi formativi per acquisire competenze trasversali, valorizzare le capacità del singolo, potenziare memoria, concentrazione e attenzione, contribuendo ad ampliare il bagaglio tecnico e culturale. Questo strumento didattico, ne è convinto Paolo Cesana direttore della Fondazione Luigi Clerici di Milano, permette agli studenti di lavorare in modo autonomo, trasformare l’apprendimento in una scoperta continua, cercare per tentativi nuove soluzioni a fronte di errori, favorendo lo sviluppo dei processi logici e creativi. Il coding favorisce infatti lo sviluppo del pensiero computazionale inteso come l’insieme dei processi mentali coinvolti nella formulazione di un problema e della sua soluzione.