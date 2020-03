Coronavirus: 6.387 i malati, 366 i morti e 622 i guariti

Nel bollettino giornaliero delle 18, la Protezione Civile ha aggiornato il numero sui contagi da coronavirus in Italia. Il totale dei positivi sale a 6.387, 1.326 in più rispetto a ieri, 7 marzo.

Crescono i morti, ora arrivati a 366, con 133 in più rispetto a ieri. Di questi nuovi, 113 sono in Lombardia, 8 in Emilia Romagna e 5 in Veneto.

Per quanto riguarda le fasce d’età, il quadro è: un caso nella fascia tra 0 e 49 anni (è il primo under 50), un caso tra 50-59 anni, 14 tra 60-69 anni, 39 tra 70-79, 60 nella fascia 80-89 e 18 sopra i 90 anni.

Notizia positiva: i guariti di oggi sono 33, per un totale di 622.

Dei 6.387 positivi, 2.180 si trovano in isolamento domiciliare, 3.557 sono ricoverati con sintomi e 650 in terapia intensiva. Complessivamente, quindi, finora sono 5.883 i contagiati dal coronavirus, comprese le vittime e le persone guarite.

Quanto ai tamponi, ne sono stati eseguiti 49.937, dei quali 18.534 in Lombardia, 15.918 in Veneto e 4.344 in Emilia Romagna.