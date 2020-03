Sia lode ai Ferragnez, i vip che ci servono nel momento del bisogno

In ogni caso, indagare sulle profonde ragioni che muovono i vip (come di chiunque altro) è poco nobile. Se donano per sincera generosità, avendo compreso la gravità della situazione, è ottimo. Ma se anche donassero per conformismo, o per farsi pubblicità, che importa? È noto dai tempi di Roma antica che pecunia non olet: nessun paziente si sentirà offeso se ci sarà un posto letto in più e nessun medico griderà allo scandalo. Anche perché – poteva mancare? – ci ha già pensato Heather Parisi.

Vestendo i panni della paladina del welfare state (meno credibili rispetto alla generosità dei famosi), l’ex ballerina è partita da Hong Kong all’attacco della coppia Ferragni-Fedez. Perché donare al San Raffaele, ha chiesto? Perché dare i soldi a una struttura privata (che sia di eccellenza importa poco)? Per Heather Parisi, è come fare «Robin Hood al contrario». Una vigliaccata. Peccato che, come le ricorda con una certa durezza Fedez – è pur sempre un ex rapper – il servizio del San Raffaele, pur essendo un ospedale privato, è pubblico. E la sua offerta rientra in quella del Sistema sanitario nazionale.

Insomma, una pessima figura. In questi tempi di emergenza, in cui basta un niente per cancellare intere carriere e rovinare una reputazione (la Parisi rischia poco, ma vale come regola generale), la lezione di Fedez e Ferragni è esemplare anche per questo. Hanno i soldi e donano, fanno donare e aiutano.

È la cosa giusta da fare. Dimostrano così di saper gestire la loro immagine anche quando tutti gli altri (il primo passo, appunto) sembrano nel pallone. Certo, non va dimenticato Armani (un milione) e nemmeno trascurate le piccole offerte che piovono da tutte le parti. Ma quello che si vede è quasi una formula alchemica: questi “Robin Hood al contrario” hanno saputo trasformare delle fotografie in posa in posti letto per chi ne ha bisogno. Lasciando intendere a tutti che, alla fine, anche Chiara Ferragni è molto più di un’influencer.

