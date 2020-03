Viva lo smart working, ma l’Italia è ultima in Ue per digitalizzazione dell’economia

L'Italia risulta al di sotto della media europea quanto a peso dei settori più “immateriali”, come i servizi di informazione e comunicazione, le attività finanziarie, quelle professionali e scientifiche. Nel 2018 il peso sul Pil delle attività più immateriali era del 16,4% in Italia e del 19,3% in Europa, ma si arrivava al 27,7% in Irlanda, al 24,3% nel Regno Unito, e nei Paesi Bassi. Oltre la Francia anche la Germania, in cui il settore manifatturiero è così importante, ci superava. Rispetto al 1995 abbiamo perso posizioni, allora eravamo molto vicini alla media europea. A incidere è soprattutto il peso minore dei servizi di informazione e comunicazione e delle attività professionali e scientifiche, insomma, quei servizi avanzati per cui abbiamo perso il treno negli anni ‘90. Non è un caso che i nostri dati risultino più vicini a quelli dei Paesi dell’Est che a quelli dei Paesi a reddito più alto dell’Ovest, con poche eccezioni (come l’Austria).