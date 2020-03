I siti da seguire per cucinare al tempo di #iorestoacasa

1) Milano keeps on cooking

Alessia Rizzetto, pr milanese con molti ristoratori tra i clienti, ha appena lanciato Milano keeps on cooking: «Il progetto è nato per dare un segnale positivo partendo da un mondo a noi molto vicino, quello della ristorazione: in un momento difficile abbiamo voluto dare il nostro contributo per enfatizzare l’anima creativa e propositiva di Milano e delle persone che vi abitano, lanciando questa campagna social che è partita venerdì con l’adesione di più di 40 cuochi, pasticceri e pizzaioli (Berton, Knam, Oldani, Fusto, Taglienti, Guida, Canzian, Bartolini…solo per citarne alcuni).

Ognuno ha condiviso sul proprio account Instagram una foto con indosso il grembiule con la scritta: Milano Keeps on Cooking. Questo messaggio va inteso in senso lato, ovvero: Milano prende atto e rispetta delle limitazioni imposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ma sfrutta questo momento per esaltare ancora di più il suo lato creativo ed energico. Gli chef quindi verranno coinvolti nella registrazione di video ricette da poter ripetere a casa propria, lanciando un messaggio positivo e di incoraggiamento per Milano, per l’Italia e per il mondo. Dopo il primo “round” di grembiuli, molti ristoratori milanesi e non - una richiesta ci è arrivata persino da DOHA - ci hanno contattato per avere un grembiule: abbiamo deciso così di venderli e di devolvere il ricavato all’ospedale Luigi Sacco. Oggi registriamo la prima video ricetta con Eugenio Boer e nel giro di pochi giorni sarà online sul canale instagram».