Cinque documentari musicali da vedere mentre si sta in quarantena

Miles Davis: Birth of the cool

La storia tormentata di Miles, tratta dalla sua autobiografia del 1989, con l’attore Carl Lumbly che interpreta alla perfezione la sua leggendaria voce roca. Con Quincy Jones, Marcus Miller, Ron Carter, Herbie Hancock, Carlos Santana e Frances Taylor Davis, la prima moglie e molti altri. L’infanzia privilegiata a Saint Louis, la consapevolezza del razzismo nei confronti dei neri, la scoperta dell’Europa, l’amore con Juliette Greco. Ma anche la droga, l’alcol, la violenza, le donne, spesso tutto insieme. Il razzismo, l’arresto nel pieno del successo, l’incidente, i cinque anni senza aver mai suonato la tromba, il ritorno, la fine. Ma, soprattutto, la sua musica, come ha creato Kind of Blue e Bitches Brew, il rapporto con Coltrane, l’incontro con Gil Evans, i giovani che ha lanciato. Meraviglia.