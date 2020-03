Coronavirus, 12.839 contagiati, 1.016 morti, 1.258 guariti

Dall’inizio dell’epidemia, in Italia 12.462 persone hanno contratto il virus. Attualmente ci sono 10.590 contagiati positivi. I dimessi guariti sono 1.045, 41 in più di ieri, e i decessi 196 più di ieri, per un totale di 827. Angelo Borrelli riporta come il 2% dei deceduti si trova nella classe tra i 50 e i 60 anni, il resto nelle classi di età più avanzate. Oltre il 78%, specifica Borrelli, ha patologie pregresse. Attualmente, 1.028 persone si trovano in terapia intensiva, e altre 5.838 sono ricoverate con sintomi.

I 12462 casi complessivi sono suddivisi in questo modo: 7280 in Lombardia, 1739 in Emilia Romagna, 1023 in Veneto, 501 in Piemonte, 479 nelle Marche, 320 in Toscana, 194 in Liguria, 154 in Campania, 150 in Lazio, 126 in Friuli Venezia Giulia, 77 in Puglia e provincia Trento, 75 in provincia di Bolzano, 83 in Sicilia, 46 in Umbria, 38 in Abruzzo, 37 in Sardegna, 20 in Valle d'Aosta, 19 in Calabria, 16 in Molise e 8 in Basilicata.

Le forze in campo sono oltre 3.000, in particolare il personale volontario conta 1.872 unità, 927 unità del personale delle forze armate, e 255 del dipartimento di Protezione civile. «Più tutti i colleghi delle regioni e le persone del personale sanitario, delle regioni e dei comuni, che sfuggono al conteggio ma sono tanti», ha specificato Borrelli. Anche le tende per ospitare le persone che devono essere isolate sono aumentate rispetto a ieri, e hanno raggiunto quota 565 in totale. La distribuzione di materiali ha visto oltre 1,1 milioni di mascherine distribuite ad oggi, e nei prossimi giorni è prevista l'ulteriore consegna di 116 ventilatori e respiratori per gli ospedali.

Sulle mascherine, in particolare, il comitato tecnico-scientifico hanno dato ulteriori indicazioni sul loro utilizzo sul luogo di lavoro. In particolare, il Comitato raccomanda di rispettare le distanze di sicurezza. Solo in assenza di questa possibilità è raccomandato l'uso della mascherina.

Al di fuori del posto di lavoro, la Protezione Civile raccomanda a tutti di uscire soltanto per il tempo strettamente necessario e per motivi indispensabili. Si specifica inoltre che anche chi esce a piedi deve avere con sé l’autocertificazione.

Sulla confusione tra "morti per coronavirus" e "morti per altre patologie ma positivi al coronavirus", il direttore del dipartimento malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità Gianni Rezza risponde che «non abbiamo dati certi su questo e dovremmo fare indagini supplementari». Mentre sulle notizie che suggeriscono che il tasso di letalità in Italia sarebbe più alto che in Cina, arriva la smentita: l'Italia ha una popolazione più anziana rispetto a quella cinese, per cui il tasso di letalità non è sicuramente più alto, anzi potrebbe essere più basso rispetto a quello cinese. «Non si può inoltre standardizzare il tasso di letalità, perché tutto dipende dal numero di test che si fanno», ha aggiunto Rezza.