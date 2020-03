La Francia ha sottovalutato il coronavirus, oppure no?

La Francia è il secondo paese europeo per contagiati in Europa dopo l’Italia. Non sono ancora state prese misure drastiche, se non il divieto per le manifestazioni con più di 1.000 persone, e la decisione di far svolgere a porte chiuse il campionato di calcio fino a metà aprile. I francesi continuano a condurre una vita normalissima tranne nelle zone più colpite come l’Oise e l’Alto Reno, dove le scuole sono state chiuse, e la provincia di Ajaccio, che ha anche vietato le manifestazioni con più di 50 persone.

Il ministro della Salute, Olivier Véron, ha comunicato l’11 marzo che i contagiati sono 2281, più di 500 rispetto a ieri, 48 persone sono morte, 15 più di ieri, e 108 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. La politica del governo però, non cambierà: «Il virus non circola ancora attivamente sul nostro territorio», ha detto il ministro.

Emmanuel Macron terrà un discorso alla nazione giovedì alle 20, per aggiornare i francesi sulla situazione sanitaria.



Un Piano dettagliato con largo anticipo

Il governo francese ha fin dai primi casi aggiornato e dettagliato il piano previsto in caso di pandemia. L’esecutivo ha investito molto nel comunicare ai francesi le varie fasi della sua strategia per affrontare il virus, cercando di preparare il terreno a tutte le misure concrete che dovrà adottare, in funzione dell’evoluzione della malattia. Olivier Véron, nominato da poco per sostituire Agnès Buzyn, candidata alle elezioni comunali Parigi, è diventato uno dei politici più conosciuti dai francesi, a causa dei suoi numerosissimi interventi pubblici.