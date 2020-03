La playlist sul coronavirus da ascoltare sul divano

Da Ancona viene un altro brano fatto in casa dal titolo espressivo. Coronavirus che te pijia un colpo. Cantata e eseguita al pianoforte da Corrado Bilò, titolare della storica trattoria “La Moretta" di Ancona, pubblicata sui Facebook è diventata virale sui Social marchigiani.

“Coronavirus/ virus cinese/ ma voi gli date/ dellle offese” è il tormentone del trapper bolognese Trucebaldazzi in Coronavirus.

“Con Coronavirus si tromba a fatica” è l’informazione che il ghaniano naturalizzato italiano Paul Yeboah in arte Bello FIGo tiene a darci, dopo averci fatto già sapere in passato che non paga affitto e che gli piace la pasta col tonno.

Non tutti scherzano. Partendo dal testo di Domani, canzone di Mauro Pagani per la raccolta fondi dei terremotati dell'Abruzzo, la comunità cinese di Firenze ha cantato un Wuhan tomorrow – Wuhan domani in cui si invita alla solidarietà. “Dalle nuvole al fiume attraverso il sogno di ognuno/ ogni giorno il sole arriva anche in ritardo/ domani dove siamo, dove siamo”. “Insieme insieme/ andiamo andiamo/ Wuhan andiamo”.

“Facciamo finta che là fuori piove/ e che quel sole tarda ad arrivare/ Ma è solo tempo/ da rispettare./ Che ne dici, potremmo fare l’amore?”, è il consiglio che arriva da Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, con il suo Restiamo a casa. “Sono giorni/ che ci penso.../ Vorrei incontrarti,/ ma non si può./ Sono ore, lunghe ore/ passate solo ad aspettare/ che qualcuno sappia dire/ qualcosa che faccia sperare,/ che questa maledetta storia/ sia sul punto di finire/ e insieme, finalmente, noi/ domani torneremo a uscire/ A incontrarci per le strade/ come un tempo in un locale,/ con un sogno e una birra in mano/ e una strana gioia, qui, nel cuore,/ che è difficile da capire/ perché sembra sia normale./ Ma da questi giorni qui/ tutto sarà un po’ speciale”. Nell’attesa: “E intanto noi restiamo a casa, così.../ In quel cassetto ho molti libri/ e un bel film”

Più ottimista Davide van de Sfroos, che in Stiacà senza nessuno “tra le palle” si prepara ad abbuffarsi di polenta e brasato. Cantata nel dialetto del Lago di Como.

Ma è un po’ in giro d’Italia. “E quando vado in giro/ sento questa gente/ bestemmiare” è l’annotazione che viene dal Nord-Ovest con l’imperiese Alo in La mia canzone sul coronavirus.

“Panico panico/ stiamo andando di matto/ non trovo più neanche il carrello/ al supermercato” rsponde da Nord-Est trevigiano Matteo Del Puppo in Allarme rosso, che sarebbe poi una parodia del brano di Anastasio Rosso di rabbia.

“Cazzo ho mangiato il pipistrello/ frate l’ho preso proprio da quello” si lamentano dal Sud, per lo meno stando al nome, i Ventotene Gang in Coronavirus freestyle.

Dal Vietnam fa eco Ghen Co Vy, che diventato virale via TikTok spiega come lavarsi le mani. L’unica parola che si capisce in realtà è “Corona”, ma il disegno animato è abbastanza espressivo.

E da 19 paesi provengono i 50 musicisti che per sostenere la lotta al Coronavirus hanno inciso la canzone Together we can.

E pure via TikTok arriva dagli Stati Uniti It’s Corona Time - che martella il concetto per 5 minuti.

Forse a questo punto può essere allora più istruttivo tornare a altre canzoni che risalgono a prima del Coronavirus, e che però si adattano abbastanza bene. Ad esempio, La peste: brano del 1974 in cui Giorgio Gaber faceva della peste manzoniana una metafore adattabile – purtroppo - a tutte epoche. “Un bacillo che saltella/ che si muove un po’ curioso/ un batterio negativo/ un bacillo contagioso./ Serpeggia nell’aria/ con un certo mistero/ le voci sono molte/ non è proprio un segreto/ la gente ne parla a bassa voce/ la notizia si diffonde piano/ per tutta Milano./ La gente ha paura/ comincia a diffidare/ si chiude nelle case/ uno scoppio di terrore/ un urlo disumano/ la peste a Milano!”.

Anche più metaforica +Peste di Vinicio Capossella e Young Signorino. “La cura non è l'aspirina/ Crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica (la peste)/ La cura non è l'aspirina/ Crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica (la peste)/ La cura non è l'aspirina/ Crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica (la peste)/ La cura non è l'aspirina/ Crea il tuo clima, resta in cima che la peste si arrampica/ Okay”. Qua più che dalle parti di Manzoni sembra di stare in quelle di Saramago.

E più metaforica ancora Peste dei Liftiba. “L'ipocrisia, peste/ Peste, peste, e comincia la festa/ Peste, peste, mosche intorno alla testa/ Peste, peste, quanta gente in festa/ Peste, peste, mosche intorno alla testa”.

Più chiaramente ma sempre come metafora, il male rappresenta la camorra nel testo in napoletano di A’ peste di Enzo Avitabile con i Bottari. “A paura i ce fa addivinta' furest/ E s'accirn a mamm e pat, frat,/ Un contr a nat/ Ma chi l'ha vulut, chi ce l'ha mannat./ A pest!”.

Forse sempre metafora, ma felicemente realista la epidemia descritta in Peste nera dei Dsa Commando. “Senti l'eco del rantolo della morte tra le corsie d'ospedale/ Crepando in posa fetale, strozzato da vomito fecale/ Dissenteria,vertigini, febbricitante infermità mentale/ Dio vi ha abbandonato o vi odia in modo viscerale/ Un'orda nera di ratti si arrampica dallo scarico/ Cerca un varco a morsi nella carne, espande il morbo, porta il panico/ Attratti da cataste di carcasse di corpi corrotti a cui/ Stormi di corvi in picchiata strappano gli occhi/ Putrescenza a fiotti sgorga da volti rappresi/ Nemesi divina dispensa rovina sotto un cielo cremisi”.

Il richiamo all’epidemia narrata da Boccaccio non può però richiamare al tema della Danza macabra: la fantasia appunto nata in quell’epoca in cui si vede la morte che a iniziare dal papa e dal re chiama nel suo ballo uno per volta tutti gli esseri umani. Un tema oggetto di molte raffigurazioni, ma anche ispirazione di varie canzoni. Una delle più famose è il Ballo in fa diesis minore di Angelo Branduardi. La musica utilizzata da Branduardi è quella di Schiarazula Marazula: un ballo friulano la cui partitura ci è arrivata attraverso Il primo libro dei balli accomodati per cantar et sonar d'ogni sorte de instromenti di Giorgio Mainerio, del 1578. Il testo è ripreso dalla scritta che compare sotto un affresco della Danza Macabra del cimitero di Pinzolo in Val Redena, Trentino. Branduardi la presentava però spesso con un accompagnamento di launeddas sarde e con una coreografia di danzatori pure sardi di Ballo Tondo, e il testo è “rovesciato” quasi a voler indicare che col ballo e la musica può essere l’uomo a sconfiggere la morte.

La morte che sconfigge l’uomo è invece il tema di Samarcanda, di Roberto Vecchioni. Particolarmente orecchiabile per via di un trascinante riff di violino ripreso dal gruppo country-rock americano statunitense dei Crazy Horse e arrangiato da Angelo Branduardi, è la storia di un soldato che festeggia la fine della guerra, ma a un tratto vede la morte che lo guarda. Il soldato chiede aiuto al re, che gli dà il suo cavallo più veloce per scappare lontano. Ma quando arriva a Samarcanda trova la morte che lo sta aspettando. «“Eri fra la gente nella capitale, / so che mi guardavi con malignità, / son scappato in mezzo ai grilli e alle cicale, / son scappato via ma ti ritrovo qua!” / “Sbagli, t’inganni, ti sbagli soldato / io non ti guardavo con malignità, / era solamente uno sguardo stupito, / cosa ci facevi l’altro ieri là? / T’aspettavo qui per oggi a Samarcanda / eri lontanissimo due giorni fa, / ho temuto che per ascoltar la banda / non facessi in tempo ad arrivare qua. / Non è poi così lontana Samarcanda, / corri cavallo, corri di là… / ho cantato insieme a te tutta la notte / corri come il vento che ci arriverà”». Vecchioni nelle note del disco disse di aver ascoltato la storia da un americano ubriaco, ma di non aver mai trovato il racconto originale. In realtà si tratta di una favola orientale presente sia nell’incipit del romanzo Appuntamento a Samarra di John Henry O’Hara che nelle Storie di Maghrebinia di Gregor von Rezzori, oltre che nel Talmud. Però ripensiamo al soldato che fugge dalla morte per ritrovarsela all’arrivo. Non ricorda la storia della trentenne che ha pagato 1200 euro per scappare in taxi dalla Zona Rossa di Milano fino a Roma, salvo che poi quasi subito anche Roma è diventata Zona Rossa?