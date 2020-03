Polpo alla carbonara, nocciole vaniglia e caffé

Ingredienti e dosi per 4 persone

1 polpo dai tentacoli grossi, 300 gr di pancetta affumicata, 1 spicchio di aglio, 150 gr di grana padano, 20 ml di vino bianco secco, pepe nero - 100 g di zucchero, 100 g di nocciole tostate, 10 g di caffe macinato

Procedimento

Lavo il polpo cambiando spesso l'acqua di ammollo. Lo metto in un sacchetto per cottura sottovuoto e lo cuocio in forno a vapore. La cottura ideale è per 60 minuti a 100°. Potete anche cuocerlo tradizionalmente in acqua e sale.

Per la crema carbonara. Tagliate a cubetti la pancetta mettetela in tegame fatela colorire bene con lo spicchio di aglio, scolate il grasso in eccesso, sfumate con il vino , mettete 1 mestolo di acqua. Unite il formaggio fate cuocere per 15 m, filtro emulsiono con olio e una grattata generosa di pepe nero.

Per la polvere. In un tegame a fuoco dolce faccio caramellare lo zucchero, salo e aggiungo le nocciole pestate e la polvere di caffè, stendo su carta da forno faccio raffreddare, lo spacco a tocchetti e lo trituro al mixer.

Spalmo la crema carbonara sul fondo del piatto, copro con il polpo tagliato a fette sottili, spolvero con la polvere del caramello, completo con filo di olio crudo.

La ricetta è di Elio Sironi, chef del Ristorante Ceresio 7 di Milano.