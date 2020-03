Coronavirus, le ultime notizie

In una lettera aperta ai tifosi il commissioner della Nba Adam Silver spiega la sospensione del campionato di basket americano spiega la decisione di sospendere per un mese le partite. «Abbiamo preso questa decisione per salvaguardare la salute e il benessere di fan, giocatori, chiunque sia collegato al nostro gioco e il pubblico in generale. Rimane una situazione complicata e in rapida evoluzione che ci ricorda che siamo tutti parte di una società più ampia con la responsabilità di guardarci l'un l'altro. Questo è ciò che l'NBA continuerà a fare».