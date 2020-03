Come ordinare a casa i piatti dei migliori ristoranti di Milano

3. Daniel

Tra i primi ad attivare questo servizio di consegna a domicilio lo chef, storico allievo di Gualtiero Marchesi, crea un’esperienza nuova, un vero e proprio “Daniel a casa tua”: la sua cucina italiana contemporanea è proposta in 4 menu e finger food da abbinare al momento dell’aperitivo, che si possono scegliere sul sito del ristorante: al cliente non resta che indicare giorno e ora e potrà avere il ristorante a casa sua. Lo chef ci spiega: «Non è un delivery nel senso consueto del termine, perché va prenotato per tempo, per garantire il massimo livello di servizio. Con un taxi veniamo a casa tua e ti diamo le indicazioni su cosa devi fare per rigenerare quello che nelle nostre cucine abbiamo preparato, seguendo tutti i criteri di sicurezza del caso. Arriva tutto in sottovuoto o in contenitori ermetici, da rigenerare in forno o a microonde. La risposta è decisamente positiva: ne abbiamo già effettuati una decina e i feedback sono buoni, il 50% sono nostri clienti abituali. Sono molto soddisfatto di questa prova, e non è detto che un domani, a emergenza finita, si potrà portare avanti questa idea e affiancarla alla classica proposta al ristorante. Non va a sostituire l’uscita, certo, ma è proprio una nuova esperienza differente da quella della classica cena al ristorante. Nelle cucine c’è un’energia, una fiamma, una luce che non si deve spegnere: per me è importante che rimanga accesa, e ho pensato di tenerla accesa così».

Carciofi alla romana, spinaci e mentuccia, Tortelli ripieni di faraona, salsa al marsala nocciole e pompelmo rosa, Goulash di polpo alla paprika peruviana affumicata, La Millefoglie…caramellata alle tre vaniglie agrumi sciroppati e rosmarino: le idee sono sicuramente golose e perfette anche per chi deve festeggiare compleanni o anniversari in questo momento così particolare. Il servizio è su prenotazione, viene attivato per un minimo di 2 persone, telefonando 02 63793837 o scrivendo a info@danielcanzian.com con buon anticipo rispetto all’orario di consegna. Il costo della consegna è di € 10,00, mentre per gli ordini da 4 persone in su la consegna è gratuita.