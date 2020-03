Coronavirus, gli ultimi dati: 17.750 i contagiati, 1.966 guariti, 1.441 decessi

Il comma 22 della politica italiana

Attenti, il picco della pandemia populista è ancora lontano

Il dibattito sul debito per affrontare la crisi da coronavirus è surreale. Tutti criticano Bruxelles e Francoforte, ma per farsi sentire in Europa bisognerebbe prima sapere che cosa chiedere. Ma per sapere che cosa chiedere bisognerebbe prima smettere di raccontarsi balle