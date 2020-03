Le ultime notizie sul coronavirus

L’Italia non ha più collegamenti aerei con gran parte del mondo e questo pone un problema serio agli italiani che si trovavano all’estero per motivi di lavoro o in vacanza. L’Unità di crisi del ministero degli Esteri sta lavorando per cercare una soluzione, come ha spiegato su Facebook il ministro Luigi Di Maio: «La situazione è complessa perché tantissimi voli vengono cancellati in continuazione e molti Paesi stanno chiudendo i confini, ma siamo già riusciti a risolvere molte situazioni, a rimpatriare giovani, famiglie con bambini e contiamo di trovare tutte le soluzioni al più presto. Nel caso non sia possibile fare affidamento sui voli, stiamo lavorando per garantire viaggi in pullman e in nave e sto parlando con i miei colleghi ministri degli Esteri per assicurare che ogni singolo caso venga risolto».

In queste ore sono partite anche iniziative estemporanee come quella promossa da Susanna Ceccardi, candidata leghista alla presidenza della regione Toscana, e Gian Marco Centinaio, ex ministro dell’Agricoltura, che hanno noleggiato un autobus per riportare in Italia 50 italiani andati in vacanza a Fuerteventura e ora bloccati in Spagna, all’aeroporto di Barcellona. I due leghisti violerebbero quindi le disposizioni del governo, che impedisce la circolazione se non per comprovate esigenze di lavoro o necessità di salute.