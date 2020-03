Coronavirus, Fontana: in Lombardia non c’è più progressione esponenziale

«Si può iniziare a dire che forse non c'è più quella progressione violenta che c'era nei giorni scorsi, è ancora in progressione ma non più esponenziale il che moderatamente ci fa piacere». Così ha dichiarato oggi il governatore della Lombardia Attilio Fontana in relazione all’epidemia di coronavirus. Il presidente ha anche aggiunto: «è chiaro che più misure restrittive ci sono, prima si arriva alla conclusione» e «se si chiude con ancora maggiore vigore, ci sono più possibilità che si rallentino i tempi di circolazione del virus».