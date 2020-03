Lavazza ha donato 10 milioni di euro per affrontare l’emergenza coronavirus

Una generosa donazione per combattere l'emergenza coronavirus. L'azienda Lavazza ha donato 10 milioni di euro per finanziare progetti di sostegno a sanità, scuola e fasce deboli del Piemonte. Tre milioni andranno alla Fondazione La Stampa-Specchio che si è impegnata a comprare nuove apparecchiature per le terapie intensive e i pronto soccorso e per velocizzare i test che si terranno nell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Ma il finanziamento servirà per comprare kit igienizzanti gratuiti in tutte le scuole di Torino che ne faranno richiesta e per supportare un servizio per portare beni di prima necessità agli anziani del capoluogo piemontese.

Altri sei milioni della cospicua donazione saranno devoluti alla raccolta fondi #Iocisono della Regione Piemonte per acquistare il materiale per il personale sanitario che sta affrontando l'emergenza coronavirus in prima linea. Lavazza ha pensato anche alle fasce più deboli e disagiate della regione Piemonte e ha donato un milione di euro a enti e associazioni che operano sul territorio. Il gruppo Lavazza: «desidera dare un segnale positivo e di impegno concreto, nella convinzione che con il contributo congiunto e immediato di tutti si possa uscire dall'emergenza e consentire all'Italia di ripartire», spiega in una nota.