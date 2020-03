Pasta con broccoli e acciughe

Ingredienti e dosi per 2 persone:

Un broccolo, uno spicchio d'aglio, poco peperoncino, due acciughe, olio extravergine d'oliva, sale

Procedimento

Per iniziare portare a ebollizione l’acqua salata e cuocervi il broccolo tagliato a tocchetti.

Dopo 20 secondi di bollore, con un mestolo, togliere dall'acqua una manciata di broccoli in modo che rimangano croccanti. Tagliarli a tocchetti piccoli.

Dopo 5 minuti togliere i broccoli rimasti e frullare.

Buttare la pasta preferita nell’acqua di cottura dei broccoli.

Nel frattempo, preparare una casseruola con olio, aglio, peperoncino e due acciughe tagliate. Stemperare le acciughe finchè non sono sciolte. Una volta cotta, scolate la pasta al dente e porla nella casseruola con il condimento.

Aggiungere dell’acqua di cottura, versare i broccoli frullati e quelli tagliati , mantecare bene e impiattare.

La ricetta è dello chef Davide Brovelli, del ristorante Sole di Ranco (VA).

SI FA COSÌ:

Sbollentare rapidamente le verdure in acqua bollente salata vi permette di ottenere dei vegetali croccanti e che mantengono il loro colore vivace. È un'ottimo metodo per non far perdere la loro naturale consistenza alle verdure che necessitano la cottura.