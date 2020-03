L’italianità emerge anche al supermercato

TendenzeOnline

Ecco quanto “pesa” il packaging sulla nostra spesa al supermercato

50 kg in 12 mesi è la quantità degli imballaggi per gli acquisti che gli italiani fanno al super. In totale, si tratta di 3 milioni di tonnellate di confezioni da smaltire. Un “peso” di cui le persone sono sempre più consapevoli per l’impatto ambientale che ha, e che guida le loro scelte