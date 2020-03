Tiepido e affettuoso: com’è l’amore fisico quando si è vecchi

E infatti l’unico vero preliminare che io e Ester ci concedevamo erano lunghe e insistite e a tratti patetiche carezze. Succhiare il cazzo o leccare la fica appartenevano a quelle pratiche del “dare” che richiedevano una reale dedizione e anche un certo impegno (nonché dissipazione d’energia). C’eravamo già dati tutto, poveri noi. Tutto il tempo, tutte le attenzioni, tutte le cure, tutta la pazienza, tutto il bene (e, com’era naturale, anche l’esatto contrario di ciascuna di quelle cose).

L’unico sforzo a cui ci rendevamo disponibili era quello congiunto, in grado di restituire subito qualcosa, un barlume di piacere, a entrambi. Glielo ficcavo dentro per il tempo che serviva (anche in mancanza di una vera eccitazione, il Levitra svolgeva un lavoro egregio di tumefazione e irrigidimento minimo del membro). Ci muovevamo con concitazione, si sudava, si emettevano gemiti e grida, tornava per un istante tutto quel che era stato, benché in una versione decisamente peggiorata.

La più clamorosa differenza era di ordine emotivo. I primi tempi a ogni scopata c’era l’apprensione che all’altro non piacesse più. Sia io che Ester, pur non avendone la lucidità, provavamo ad analizzare le reazioni dell’altro per capire se ancora ci amasse, e anzi se ci amasse di più (l’amore dell’inizio è un amore che non basta mai).

Appena dopo l’obnubilazione di sfilare le mutande e scambiarsi uno sguardo delinquenziale, appena oltre i primi colpi, subito compariva la paranoia. La paranoia s’innalzava tra i gemiti di piacere come una reginetta dispotica e capricciosa, e non la smetteva di chiederti: «E se un giorno cambiasse qualcosa? E se quel giorno fosse oggi?»

Ci voleva un primo orgasmo per lenire quella paura che era sempre e soltanto una: perdersi. Invece negli amplessi dei vecchi coniugi di quell’apprensione non c’era più traccia. Non ci si era persi, sfortunatamente. Nel classico della Disney intitolato La danza degli scheletri a un certo punto un gruppo di ossa – teschi, costole, tibie – usciva dalle tombe e inscenava un lugubre balletto, ecco cos’era il sesso tra vecchi.

da Gli estivi, di Luca Ricci (La Nave di Teseo)