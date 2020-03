Il futuro è adesso, ecco le aziende che si sono trasformate per consegnare il cibo a casa

La piattaforma logistica che diventa mercato a domicilio, i negozi di quartiere che fanno rete, il peschereccio che crea un abbonamento per portare il pesce a casa nostra: sono innumerevoli le piccole realtà che stanno cercando di trasformare questo momento complicato in un’opportunità, e in pochi giorni hanno modificato radicalmente la loro attività e si sono inventati una versione alternativa per mantenere un minimo di fatturato ma soprattutto per continuare a pagare gli stipendi dei dipendenti. È bastata una settimana perché questo nuovo lavoro si trasformasse in una vera e propria missione, che permette a tanti cittadini di poter avere a disposizione ciò che è sempre più difficile farsi consegnare a casa dalla grande distribuzione.

Perché se è vero che i supermercati sono sempre riforniti e non c’è carenza di merce, c’è però carenza di consegne. Le più importanti catene, che offrono normalmente il servizio, non riescono a stare dietro alle pressanti nuove richieste ed è qui che intervengono le attività più piccole, i negozi di quartiere, le realtà che sono riuscite a dotarsi in pochissimi giorni di una nuova logistica, e di una nuova veste.

È il caso per esempio di Pomnatura, normalmente piattaforma di vendita di frutta e verdura all’ingrosso, oggi trasformata in bancarella "evoluta" per i cittadini di Milano, Como, Lecco, Besana, Carate, Triuggiom Briosco. Erika Fumagalli aveva già anche un’esperienza consumer, con il banco all’interno del Mercato del Suffragio di Milano, ma è solo con l’emergenza che ha finalmente messo in atto quello che da anni aveva solo immaginato. Una domenica ha fugato tutti i dubbi e ha messo online il sito che aspettava da troppo. Da lunedì scorso consegna frutta e verdura a casa delle persone, oppure prepara le cassette che possono essere recuperate presso la piattaforma di via Ferrante Brioschi 39 a Besana Brianza (MB).

Mille difficoltà operative, altrettanti ordini, che piovono dal cielo in continuazione: «Per noi è stato come se un’azienda che fa borse da tutta la vita si mettesse dall’oggi al domani a fare scarpe. Tecnicamente è complicato. Ma ormai l’abbiamo presa veramente come una missione: capiamo che il nostro lavoro è fondamentale per alcune persone che altrimenti non saprebbero proprio come fare ad approvvigionarsi. Soprattutto le fasce più deboli, dalle quali accettiamo ordini anche la telefono, per dare un servizio davvero a tutti», ci spiegano durante una delle poche pause dal lavoro febbrile. «Dopo nemmeno dieci giorni di attivazione non abbiamo ben capito se funzionerà anche dal punto di vista economico: ma vediamo che anche tra i nostri 40 addetti c’è uno sforzo convinto, vediamo ogni giorno uno spirito da missionari, quasi, nessuno sta protestando e tutti hanno colto l’eccezionalità della situazione senza rimostranze, ma anzi con orgoglio. Tutto era nato con l’idea di trovare una salvezza e una quadra per far sopravvivere l'azienda, adesso sembra più una missione sociale. Per noi che serviamo l’horeca (l'industria alberghiera, ndr) non sappiamo come andrà dopo la crisi: non sappiamo se ci sarà un futuro e come sarà. Ma non è questo il momento di fare i conti».