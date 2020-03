Il declino dell’economia italiana ha danneggiato la Sanità (e gli italiani si sono affidati ai privati)

Sono in tanti a occupare il banco degli imputati dell’emergenza coronavirus. Aumentare o meno il numero dei coinvolti dipende dal punto di vista con cui si guarda il problema. La Cina con la sottovalutazione iniziale del contagio, l’Europa senza strumenti, i Paesi confinanti che bloccano le merci, i governi che non agiscono in fretta, e naturalmente coloro che in questi anni hanno malgestito o poco finanziato la sanità.

Ma come è la situazione reale? I numeri assoluti in questo caso hanno meno valore di quelli relativi, in rapporto al reddito, al PIL, e alla popolazione. E se è vero che i famosi 37 miliardi di tagli sono un po’ una bufala, almeno se chiamiamo tagli la diminuzione di spese già realizzata e non solo previste. Però altrettanto vero che l’attenzione alla salute nel nostro Paese non è riuscita ad aumentare nel tempo come altrove, nonostante l’invecchiamento della popolazione più deciso, e neanche ha saputo tenere il passo con la pur asfittica crescita del Prodotto interno lordo nazionale.

Nel 2018 la spesa pubblica per la Sanità ammontava al 6,5% del PIL in Italia. Eravamo a metà classifica, lontanissimi da Germania e Francia, Paesi cui amiamo confrontarci quanto a modello economico, in testa con il 9,5% e il 9,3%, nonché da altri Paesi nordici. Superavamo di poco la Spagna, che spendeva il 6,2%, e tutti i Paesi dell’Est. Di per sé non è una statistica particolarmente scandalosa, rispecchia abbastanza fedelmente quella del livello di reddito e benessere in Europa.

Forse è proprio questo il problema. Il declino italiano si è riverberato sulla spesa per la salute, basta guardare il trend. Fino al 2009 era stato in salita, con sempre più risorse dedicate alla sanità, anche in rapporto al Pil. Si era arrivati al 7%, diminuendo anche la distanza da Germania e Francia. Dopo di allora vi è stato un lento calo, continuato anche con la piccola ripresa dell’economia, un calo parallelo a quello spagnolo, ma in controtendenza a quanto accadeva altrove, per esempio nel Regno Unito.