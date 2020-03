Coronavirus, le ultime notizie

In arrivo un nuovo quantitative easing da 750 miliardi di euro, con acquisti di titoli del settore pubblico e privato. Lo rende noto la Bce dopo il consiglio direttivo d'emergenza tenuto via conference call. Sarà il PEPP, cioè “Pandemic Emergency Purchase Programme”, messo in campo dopo che i 120 miliardi della scorsa settimana avevano deluso mercati e governi. Il programma proseguirà per tutto il 2020 e includerà debito greco e commercial paper non bancari.

«Tempi straordinari richiedono un'azione straordinaria. Non ci sono limiti al nostro impegno per l'Euro», ha detto Christine Lagarde, presidente della Bce. La Banca Centrale, ha aggiunto, è «determinata a sfruttare tutto il potenziale degli strumenti a disposizione».