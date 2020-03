Il New York Times e il Wall Street Journal non sono contagiosi

Il New York Times e il Wall Street Jounal hanno pubblicato un breve messaggio ai lettori per rassicurarli, ora che l’epidemia di coronavirus è arrivata negli Stati Uniti. Il quotidiano newyorkese ha trovato il modo per rendere «molto probabile» che la prima persona in contatto con la copia cartacea sia anche l’ultima, mentre il quoditiano finanziario assicura che tutte le misure d’igiene necessarie sono state prese per ridurre al minimo il personale che maneggia la copia cartacea, e che l’ambiente in cui viene prodotta sia pulito.